Con il mercato che giunge ormai verso la conclusione, tutte le società stanno lavorando in maniera esaustiva per cercare di portare a termine le trattative messe in piedi in queste settimane e che, per tempi o formalità non sono ancora state definite.



Una di queste è quelle che potrebbe portare con ogni probabilità il difensore rumeno Dragusin alla Salernitana. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, i bianconeri avrebbero avviato i contatti con la Sampdoria che, ne detiene il cartellino in prestito, per poi rigirarlo con la stessa formula al club campano.