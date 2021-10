In estate Radutornerà a. Lo ha assicurato il suo agente, Florin, parlando del presente e del futuro del suo assistito. "Laè stata chiara sul contratto. Gli è stato chiesto il riscatto dalla, ma non gli è stata data l'opzione, quindi tornerà a Torino la prossima estate" ha dichiarato il procuratore a Sport.ro, per poi aggiungere: "Indicono che non gioca. Ebbene, Radu è venuto alla Samp con quattro difensori davanti, semplicemente non fa uscire gli altri, aspetta il suo turno e dovrà giocare bene quando gli verrà data l'occasione. In questo modo si farà le ossa, con tanta competizione, per non tornare poi dove è più facile. Gli allenamenti di Juve e Sampdoria, infatti, sono più pesanti delle partite di Lega 1, e dieci volte di più delle partite dell'".