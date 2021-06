Avanti tutta per Locatelli. L’operazione è entrata nel vivo, con Radu Dragusin protagonista come possibile contropartita tecnica da inserire per abbassare la richiesta di 40 milioni di euro del Sassuolo. Come spiega Calciomercato.com, l’ad neroverde Carnevali spinge per l’acquisto a titolo definitivo del difensore rumeno che però, assieme al suo agente, continuano a confermare che non c’è alcuna intenzione di lasciare il club bianconero, nonostante siano pervenute diverse offerte da Premier League e Bundesliga.