A Radio Bianconera, Fabiana Della Valle de La Gazzetta dello Sport ha parlato della prelazione su Dragusin: "Dal punto di vista tecnico sarebbe meglio non dare contropartite al Sassuolo in cambio di Locatelli, ma visto il momento difficile penso sia inevitabile. A me Dragusin piace molto, non lo lascerei a cuor leggero. Non c’è più la ‘recompra’, ma la Juve potrebbe avvalersi di una prelazione per mantenere il controllo sul ragazzo. Altrimenti si verificano situazioni alla Romero o anche quello che è capitato al Milan con lo stesso Locatelli."