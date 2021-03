In conferenza stampa, Radu Dragusin ha commentato la convocazione in nazionale.



OUT CON L'OLANDA - "Il mister fa le scelte necessarie per condurre la squadra al miglior risultato possibile, quindi non commenterò le sue decisioni".



CONVOCATO - "Sono contento di essere stato chiamato in nazionale. Ero orgoglioso quando ho ricevuto la convocazione, non vedevo l’ora di essere in gruppo".