Si è parlato molto in questi giorni dicome di un possibile obiettivo dellaper rinforzare la difesa a gennaio. Il suo agentesi è espresso così sulla questione, ai microfoni di Telecapri: "E’ un onore per Radu essere desiderato da squadre come Napoli e Juve, ma in questo momento sono solo voci. Siamo concentrati sul Tottenham, ha ancora cinque anni di contratto. Non è facile andare in un top club e imporsi fin da subito, ha ancora 22 anni. Se non giocherà mai quest’anno è normale che si faranno altre valutazioni: a gennaio non si muove, a giugno si valuterà".