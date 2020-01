Radu Dragusin, difensore classe 2002 della Juventus Primavera, si è raccontato a JTv: "E' da un po' di tempo che non perdiamo e facciamo solo risultati utili, siamo in un periodo buono. Questi 13 risultati positivi secondo me sono arrivati anche per l'aiuto del mister, ci fa discorsi incredibili pre partita, ci carica e ci fa pensare che giochiamo per la Juve e dobbiamo dare sempre il 100%. Siamo stati uniti, abbiamo lavorato duro insieme e questo è il risultato. Abbiamo avuto un periodo difficile, però il mister ha avuto sempre fiducia in noi, non abbiamo mollato e ci siamo ripresi.



YOUTH LEAGUE - E' la prima volta per me, un'emozione incredibile. Tutto nuovo per noi, per me. Anche che siamo passati diretti agli ottavi. Giocare per la Juve è bellissimo, ma dà grandi responsabilità da gestire. Ma è una responsabilità bella, che fa crescere e ti fa dare il massimo. Mi sono migliorato fisicamente, tecnicamente e tatticamente.



GOL NEL DERBY - E' stato un bel momento per me. Sono molto contento per il gol, mi ispiro a Bonucci, Chiellini e Van Dijk. Posso migliorare tecnica, visione di gioco e il mio sogno è esordire in prima squadra".