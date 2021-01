Ieri è stato protagonista della gara di Coppa Italia contro il Genoa, nelle prossime settimane Dragusin potrebbe legarsi per altri due anni alla Juventus. Per il difensore classe 2002 è pronto un rinnovo biennale come 'premio' per il salto in prima squadra. Il centrale bianconero ha convinto tutti, a partire da Andrea Pirlo che dopo averlo studiato e monitorato da vicino l'ha fatto debuttare tra i grandi portandolo stabilmente con sé. Dragusin è un'intuizione dei dirigenti della Juve, che l'hanno preso dal Real Sport Bucarest superando la concorrenza di PSG e Atletico Madrid.