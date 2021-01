8









Radu Dragusin via a zero. Il rischio c'è. Sì, perché il difensore rumeno, che ha fatto il suo debutto quest'anno in Serie A con la maglia bianconera, è in scadenza di contratto e alcuni club spingono per lui. C'è il Newcastle, ma soprattutto c'è l'RB Lipsia, club molto interessato al giocatore e che vorrebbe prenderlo a zero. La trattativa per il rinnovo non è decollata nelle scorse settimane, ma la Juve vuole sistemare presto la questione contratto del 18enne centrale. RINNOVO - Il giocatore, la sua famiglia e l’agente Pablo Bentancur in questa fase stanno aspettando l’offerta della Juventus, intenzionata a puntare sul gioiello a lungo termine, come sottolinea la Gazzetta. Con 5 presenze tra i professionisti - una Serie A, una in Champions, una in Coppa Italia, due in Serie C con l'Under 23 - ha fatto il suo ingresso nel calcio dei grandi per non lasciarlo più. La Juve ha per ora respinto la richiesta del Sassuolo, che l'avrebbe inserito volentieri nell'affare Scamacca e viole rinnovare. Fabio Paratici sta preparando un’offerta adeguata, ma intanto le pretendenti spingono. Dragusin è soddisfatto dell’inserimento in prima squadra e delle opportunità che la Juve gli sta prospettando, ma partita è molto aperta, con il Lipsia in prima fila. E la Juve? Filtra ottimismo dal club bianconero che punta a rinnovare a breve.