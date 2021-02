12









La difesa del futuro è costruita e in via di stabilizzazione. Sì, perché se De Ligt e Demiral hanno dimostrato di poter essere (con Danilo) la BBC del futuro bianconero. Insieme a... Dragusin? Forse sì. Qualche dubbio è ancora d'obbligo, perché il giovane bianconero è solo un classe 2002, che deve crescere e dimostrare molto, ma che piano piano si è preso un ruolo di rilievo tra i giovani. Ha appena compiuto 19 anni, ma è un pilastro dell’Under 23 e resta stabilmente aggregato alla prima squadra. La Juve crede fermamente in lui e lo sta dimostrando, ma non si fermerà qui.



RINNOVO - Secondo quanto filtra dalla Continassa, spiega il Corriere di Torino, a giorni arriverà una nuova iniezione di fiducia: il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Accordo in fase di definizione, poi arriveranno le firme e l’annuncio ufficiale, perché Premier League e Lipsia premono, ma la Juve non vuole farselo sfuggire. Dragusin ha conquistato la Juve nel 2018, quando venne prelevato dal Regal Bucarest per appena 260 mila euro e da allora è solo cresciuto. Già 4 presenze con i grandi, ora per Dragusin c'è il rinnovo, in futuro il centro della Juve con gli altri due giovani fenomeni, il '99 De Ligt e il '98 Demiral.