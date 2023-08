Tra chi dice no c'è anche Radu. Nella ristretta cerchia di calciatori in grado di resistere alle tentazioni milionarie degli arabi ci sarebbe anche il 21enne difensore rumeno del Genoa.Stando a quanto rivelato dal suo agente, Florin Matea, in un'intervista ripresa da Primocanale al Genoa nei giorni scorsi sarebbe arrivata un'offerta da 40 milioni di euro per il cartellino del suo assistito prelevato a gennaio dalla Juventus per circa 8 milioni. A recapitarla, manco a dirlo, un club saudita disposto oltretutto a garantire al giocatore un ingaggio annuo da 10 milioni netti. Una proposta certamente allettante, specialmente per un ragazzo il cui stipendio attuale è circa venti volte inferiore a quanto promesso dagli sceicchi.