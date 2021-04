La Juventus ha ufficializzato in giornata il rinnovo fino al 2025 di Radu Dragusin. Un segnale che testimonia quanto il club bianconero punti sul difensore centrale classe 2002, che oggi ha raccontato le emozioni del suo esordio a JTV: "Cos'ho pensato? Ero in panchina, il mister mi dice: 'Drago, cambiati!'. Mi sono messo le scarpe, la maglia e quando sono entrato per fortuna c'era il ragazzo che chiamava chi entra e chi esce, altrimenti avrei dimenticato pure il mio nome".