La Juventus ha in Radu Dragusin e Nicolò Fagioli due giocatori di sicuro avvenire su cui puntare nella maniera più intelligente possibile, senza bruciarli, perché hanno tutto il potenziale per potersi rivelare autentici campioni bianconeri lanciati nella casa madre. La società bianconera tiene entrambi in considerazione, ovviamente, ma quest'estate per loro si sono delineati destini differenti.

Dragusin, infatti, è destinato a restare nell'organico di Max Allegri come quinto difensore, alle spalle di De Ligt, Bonucci, Chiellini e Rugani. Invece Fagioli, chiuso a centrocampo dai giocatori che ci sono già e da chi deve arrivare, molto probabilmente andrà a giocare in prestito in Serie B: in pole position c'è il Vicenza.