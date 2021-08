Altri passi in avanti per ilsul fronte Radu. Il difensore centrale bianconero ancora una volta va verso la cessione a titolo temporaneo: i sardi valutano da settimane la fattibilità del prestito e stavolta le parti sembrano più vicine, pronte a chiudere finalmente l'operazione che porterebbe Dragusin in una squadra di Serie A, con l'obiettivo di giocare quanti più minuti possibile e magari rientrare pronto e arruolabile per la Juventus che sarà. Giorni caldi, insomma. Anche sul fronte Dragusin.