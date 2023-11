Raduha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo primo gol in Serie A, decisivo per la vittoria del suocontro il Verona. Ecco il commento dell'ex: "Un’emozione incredibile. Ci ero andato vicino la partita scorsa qualche volta. Adesso ho segnato, ma sono più felice per i 3 punti portati a casa. Futuro? Sono giovanissimo, devo fare tanta esperienza, incontrare tante situazioni per crescere ancora. Il mio sogno è di migliorare sempre. Alla Juve sono cresciuto tantissimo, ho fatto metà stagione in Prima squadra e ho imparato tantissimo da campioni come, tanto per fare due nomi. Per me è stato importantissimo".