L'obiettivo non è la cessione, ma lo sviluppo di uno dei difensori più interessanti nel panorama nazionale. Classe 2002, Dragusin era già finito nella lista di moltissimi club, che speravano di prenderlo a zero: il rinnovo con la Juve ha frenato questi sogni e ha aperto le porte ai prestiti. Cagliari? No, Samp. Lì dopo una stagione vissuta con i grandi alla Juve, lì per imparare in vista del 2022/23, quando potrebbe rientrare alla base. Per restarci, però.