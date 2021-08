Ufficiale: Radu Dragusin vestirà, nella prossima stagione, la maglia della Sampdoria, dove si trasferirà a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022.Un’ulteriore possibilità di cimentarsi nel massimo campionato per il difensore bianconero, che è arrivato nel 2018 dalla Romania (Radu è nato a Bucarest nel 2002) e, dopo aver compiuto il percorso nelle giovanili della Juve è approdato prima all’Under 23 e poi, nel corso della stagione 2020/2021, anche alla Prima Squadra, con cui ha esordito nel dicembre 2020, in Champions League prima e in Campionato pochi giorni dopo.Radu lascia Torino con un palmarès in cui brillano la Coppa Italia di Serie C, conquistata nel 2019/20 con la Juventus Under 23, e la Supercoppa e la Coppa Italia, vinte dalla Prima Squadra nella scorsa stagione.In bocca al lupo!