Quando si chiuderà l'affare Cambiaso? Dragusin a Genova all’inizio della prossima settimana, Cambiaso a Torino negli stessi giorni. Questa l’agenda dei due calciatori. A questo punto è assai probabile che lunedì l’ormai ex terzino del Genoa si sottoporrà alle visite mediche insieme ai primi convocati per il raduno della squadra bianconera alla Continassa. Poi, Cambiaso sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. L’operazione genererà una plusvalenza nelle casse bianconere di cinque milioni di euro (Dragusin è oggi a bilancio per circa un milione e nell’affare è valutato intorno ai sei), mentre il Genoa metterà in cassa quattro milioni cash, portando così il prezzo finale di Cambiaso a dieci.