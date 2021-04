Radu rinnova fino al 2025 . Ecco le sue parole a JTV."Sensazioni sono buonissime, non vedevo l'ora di firmare il contratto e di rimanere fino al 2025 o anche di più alla Juve. Sono cresciuto dall'età di 16 anni, qui sono a casa e sono felicissimo. Cosa rappresenta? Stimolo in più per dare il 100% ogni giorno, sono alla Juve e va dato il massimo ogni giorno"."Calcisticamente ho imparato tante cose, la cosa migliore che ho imparato è la parte umana, qua sei tra i campioni e ti fa pensare un po'. Cosa cerco di imparare? Sono i centrali più forti al mondo, cerco sempre di rubare qualcosa da loro. Ma vorrei prendere da loro l'esperienza, ma ci vuole solo il tempo"."Cos'ho pensato? Ero in panchina, il mister mi dice: 'Drago, cambiati!'. Mi sono messo le scarpe, la maglia e quando sono entrato per fortuna c'era il ragazzo che chiamava chi entra e chi esce, altrimenti avrei dimenticato pure il mio nome"."Ci sono tante persone che mi seguono, supportano ed è vissuta come una grande avventura. La Juve è uno dei grandi club del mondo, avere un altro rumeno per loro è importante"."Sempre stata con me, fin da quando sono arrivata qui. Due anni in convitto, all'inizio è stato difficile, poi mia madre e mia sorella sono venute qui. Non ho sentito tanto la distanza"."So che stiamo passando un periodo difficile, ma abbiamo bisogno del vostro supporto e che ci guardiate sempre in tv e che ci aiutate sempre. Voi ci aiutate tanto e vi pensiamo sempre".