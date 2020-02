Bartłomiej Drągowski, portiere della Fiorentina, parla a Il Corriere dello Sport alla vigilia della sfida con la Juventus: "Io per natura non guardo mai lontano. Adesso il mio sogno guarda alla Juve, per vincere contro i bianconeri, poi ho l'obiettivo sull'avversario successivo. Chi toglierei alla squadra di Sarri? C'è l'imbarazzo della scelta, io dico che potresti dirne almeno 5-6, il fatto è che quando guardi la loro panchina vendi tantissima qualità, tutti possono fare la differenza".



MISSION IMPOSSIBLE E SZCZESNY - "Da quanto sono arrivato in Italia la Fiorentina ha vinto solo una volta per 2-1 qui al Franchi. Io ci credo, anche perché nella partita dell'andata siamo stati noi a creare più occasioni. Szczesny? Non è questione di nazionalità, ma di punti. Per provare a vincere sempre. Da che parto vado se c'è un rigore di Ronaldo? Speriamo che non ci siano calci di rigore e che si possa vincere e comunque non ve lo dico..."