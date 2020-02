Un fallo di mano più o meno netto, poi certificato da Var che ha chiosato senz'appello: la Juve è avanti allo Stadium, contro una Fiorentina bella e rabbiosa, stile Iachini. L'episodio ha portato avanti i bianconeri e Ronaldo è andato in gol per la nona gara di fila in campionato: numeri pazzeschi, come l'entusiasmo che vive il popolo juventino. Piccolo retroscena: prima del penalty, Dragowski si è avvicinato a CR7 e gli ha detto qualcosina, probabilmente sulla direzione in cui sarebbe andato. Cristiano non ci ha pensato due volte: ha calciato lì. E l'ha battuto comunque.