Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid-19. Il Premier, si apprende da Palazzo Chigi, è asintomatico. Ma non potrà partire alla volta dell'Africa centro-meridionale, dove era atteso tra pochi giorni per una missione organizzata nell’ambito della strategia di diversificazione nell’approvvigionamento di gas che il governo ha avviato dopo l’inizio della guerra in Ucraina.