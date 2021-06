Marionon esclude che la finale di Euro 2020 possa essere disputata in una sede diversa da. Il premier italiano, in una conferenza stampa congiunta con la cancelliera Angela, ha risposto così a domanda sull'ipotesi di spostare la finale degli Europei da Wembley (Londra) all'Olimpico di Roma: "Mi adopererò affinché la finale degli Europei non venga disputata in Paesi con alti contagi. Non ci sono grossi problemi bilaterali che dobbiamo discutere, forse l’unica questione è quella delle nostre Nazionali di calcio. Abbiamo posizioni diverse ma siamo entrambi leali, e gli italiani giocano bene", riporta Calcioefinanza.it. Un chiaro riferimento al picco di contagi vissuto dal Regno Unito, dovuto alla variante Delta.