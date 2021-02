Mario Draghi è stato incaricato di formare il nuovo Governo dopo il fallimento del mandato esplorativo del Presidente Fico. Il premier incaricato, al Quirinale, ha voluto ringraziare Mattarella "per la fiducia che mi ha voluto accordare. E' un momento difficile, dobbiamo essere all'altezza. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le sfide".



Per Draghi, che dopo l'esperienza alla BCE è tornato a vivere l'ambiente romano, sono ore intense e cruciali: l'obiettivo ora è trovare una maggioranza tale da permettergli di proseguire con un piano di governo. Dovrà studiare l'avversario, insomma. Perché al momento il nuovo esecutivo è ancora negli spogliatoi. Metafore calcistiche per il Premier che ben conosce quest'ambiente: in pochi lo sanno, ma è un tifoso - poco appassionato - della Roma. In una settimana, il Governo e... la Juve!