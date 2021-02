Il nuovo Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, nel suo discorso di replica alla Camera ha fatto menzione anche dello sport. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Il fatto che ieri non ne abbia parlato non vuol dire che lo sport non sia importante. Il Governo si è impegnato ad aiutare e sostenere profondamente un settore fortemente radicato nella nostra società e nell’immaginario collettivo. Non solo per l’impatto economico ma per il suo straordinario valore sociale". Successivamente Draghi si è soffermato sull'Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026.