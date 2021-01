Entra in vigore oggi il nuovo DPCM che sarà valido fino al 5 marzo. Anche in questo casa, non è concessa nessuna proroga per quel che riguarda la riapertura degli stadi al pubblico. Gli impianti, quindi, rimarranno chiusi almeno fino al 5 marzo, quando sarà già stata disputata la venticinquesima giornata di campionato. Dopo il 5 marzo, in base a quelli che saranno i numeri dei contagi, verrà presa una nuova decisione. È difficile, però, ad oggi, immaginare che ci possa essere una nuova riapertura entro la fine della stagione.