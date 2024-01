Quando gioca la prossima partita la Juve?

Dove vedere la prossima partita della Juve in tv

Dove vedere la prossima partita della Juve in streaming

Laè pronta a riprendere il proprio percorso in campionato dopo aver raggiunto anche la semifinale di Coppa Italia che si giocherà nel mese di aprile.Nella prossima partita la Juventus affronterà ilnel match valevole per la 22esima giornata del campionato di. La partita si giocheràallo Stadio Via del mare di Lecce. Il calcio d'inizio è previsto per leLecce-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su. Per seguire la partita sarà necessario abbonarsi a DAZN scaricando l'app su smart tv o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi quali TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Il match che vedrà la Juventus impegnata sul campo del Lecce sarà visibile anche in diretta streaming e sempre su. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà necessario scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.