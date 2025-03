Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in diretta tv e in streaming

Nell'estate del 2025 prenderà il via, negli Stati Uniti, la prima edizione del Mondiale per Club con format rivoluzionato ed esteso a 32 squadre partecipanti. Il torneo si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio in terra statunitense e ricalcherà il format della Coppa del Mondo che si disputata tra le nazionali.Si partirà con una fase a gironi, con 32 squadre suddivise in otto raggruppamenti: le prime due di ogni gruppo staccheranno il pass per gli ottavi di finale che daranno poi il la alla fase ad eliminazione diretta del torneo fino alla finalissima che si giocherà a New York.

Dove vedere il Mondiale per Club in tv

Mondiale per club in diretta streaming

La Juventus, unica italiana partecipante insieme all'Inter, è stata inserita nel gruppo G dove affronterà Manchester City, Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) e Wydad Casablana (Marocco). Di seguito ecco dove sarà possibile vedere il Mondiale per Club in diretta tv e in streaming.Il Mondiale per Club 2025 verrà trasmesso in diretta da. Sarà necessario scaricare l'app, previo abbonamento, su smart tv di ultima generazione oppure su console di gioco come Xbox o PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Il Mondiale per Club sarà visibile in chiaro anche sui canali, dove verrà trasmessa una partita al giorno dall'inizio fino alla fine della manifestazione.Le partite del Mondiale per Club saranno visibili in diretta streaming su, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Le partite che verranno trasmesse in chiaro da Mediaset, invece, saranno visibili sue sul sito di