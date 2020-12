è il big match del martedì della quinta giornata di Champions League: con la qualificazione agli ottavi in tasca, al Camp Nou Koeman e Pirlo si sfideranno per il primo posto nel girone, con Ferencvaros e Dinamo Kiev già fuori dai giochi. Sfida nella sfida quella tra Ronaldo e Messi ma non solo, Juve-Barça promette spettacolo ed emozioni. La partita, in programma alle ore 21, verrà trasmessa sia su Sky che su Canale 5. Sul nostro sito, il live della partita e la moviola in diretta episodio per episodio.