Dove va Conte se lascia il Napoli? Non solo Juventus e Milan, l'altro scenario

Getty Images



Futuro Conte: Juventus, Milan e l'altra opzione

Come spesso succede, Antonio Conte accende i riflettori su di sé in vista dell'avvicinarsi della fine della stagione. L'allenatore del Napoli potrebbe lasciare il club dopo solo un anno. La Juventus ci pensa anche se non è l'unica opzione per il tecnico. Ecco dove potrebbe andare l'allenatore in caso di addio al Napoli.Come riporta calciomercato.com, anche il Milan piacerebbe a Conte, per blasone e potenzialità. In casa rossonera, dopo che il profilo di Conte venne scartato un anno fa, resta da capire se la proprietà e il nuovo ds (per il quale il casting è in corso) vogliano, questa volta, misurarsi con una figura vincente ma anche ingombrante, per le richieste di mercato e a livello di comunicazione. Sia la Juventus che il Milan, si legge, che arrivano da annate negative, sarebbero il terreno di gioco preferito da Conte, quello della ricostruzione, un terreno sul quale, in carriera, ha costruito i suoi migliori successi.

Non è da scartare del tutto anche l'ipotesi di un nuovo anno sabbatico per Conte, come ha fatto prima di raggiungere Napoli. L'attuale allenatore del Napoli lo ha già fatto in passato e, se non trovasse le condizioni giuste per sedersi su una nuova panchina, sarebbe pronto a ripetere l'esperienza. Più difficile, invece, l'ipotesi di un ritorno in Premier League.