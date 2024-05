È una fase cruciale per entrambe le squadre, con ile ilche cercano di delineare il futuro dei propri panchine prima della fine della stagione e dell'inizio dell'Europeo. I nomi dei potenziali allenatori sono stati oggetto di molte speculazioni, con diverse opzioni che sono state prese in considerazione.Per il Milan, i nomi disembrano essere i più accreditati, ma c'è anche il possibile colpo di scena di un outsider, che potrebbe portare nuovo entusiasmo alla tifoseria. Il ritorno di, da tempo senza squadra, sarebbe un sogno per molti tifosi rossoneri, soprattutto considerando la sua esperienza e il suo successo nel calcio italiano. Conte sembra essere aperto a un progetto chiaro e ambizioso, anche se non necessariamente costoso, e potrebbe rappresentare una scelta strategica per il Milan.Anche il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e il nome di Conte è stato accostato anche a questa squadra. De Laurentiis sembra essere pronto a tornare all'assalto del tecnico, consapevole che ottenere il suo sì potrebbe non essere facile. Tuttavia, nonostante le difficoltà, sembra che ci siano stati e ci saranno contatti con il Napoli per sondare la disponibilità di Conte.