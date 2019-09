di Marco Sanfelici

Joao Cancelo ha finalmente sfondato nel Manchester City. Ero sicuro che ce l'avrebbe fatta e, manco a dirlo, se lo merita: lui, mobbizzato da un allenatore che preparava le partite in settimana per rinunciare scientificamente allo spettacolo in gara; lui, che ha respirato a pieni polmoni da quando la Juventus ha deciso di cambiare “deal”, convinto di poter provare la sua superiorità rispetto a Da Sciglio. Povero Joao, che delusione deve avere patito nel leggere sui giornali di essere “oggetto” di scambio o di plusvalenza, ovvero non essere apprezzato se non per onor di panchina, dal Messia l'Aretino. Fino al fatidico giorno in cui, dopo l'ennesima bocciatura, si sono aperte le porte dell'Etihad Stadium, insieme ad un intenso profumo di libertà.



Ci vada Danilo a giocare in quella società che non ha nemmeno più le strisce sulle maglie, ora son tutti cavoli suoi. Non sa che cosa gli spetta! E così è andata, Danilo esordisce con una rete in 29 secondi. Al Napoli poi, mica alla Pro Tavagnacco (con rispetto dei friulani). E Cancelo…? Where is Cancelo? Lost in fog? Well I never! Cancelo non gioca, non partecipa, non accumula minutaggio. Tutta colpa di Allegri? No, che dico? Colpa di Sarri! Macchè, colpa di Martusciello, ma va là. “Vuolsi così, colà ove si puote, ciò che vole...Guardiola! Della serie, se Pep fosse venuto alla Juve, Cancelo avrebbe fatto panchina ed avrebbe giocato, udite udite, Mattia De Sciglio titolare, al netto dagli infortuni, per accontentare i tifosi che si sentono depositari del “verbo” pedatorio. Con Guardiola, nella migliore delle ipotesi, il laterale destro di passaporto portoghese avrebbe prodotto plusvalenza, né più né meno come mo'. Eh già, perché tutta quella accozzaglia di incompetenti che lo hanno allenato o lo stanno allenando, convivono insieme a montagne di dubbi circa il suo impiego, il come, il dove e il quando. Certo, faceva più comodo a certi commentatori, dal pensiero valgo (come l'alluce) incolpare il toscano di scoglio, ma ora con Pep allineato e coperto, come la mettiamo?

Nel frattempo Cancelo al City ha sfondato. La poltroncina su cui si accomoda da 4 partite, ben 4. Ma cosa volete che ne capisca, Guardiola, di laterali destri?