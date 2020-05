C’è tensione tra indotto farmaceutico e governo per la distribuzione delle mascherine. Infatti, c’è difficoltà a trovare in farmacie quelle mascherine che il Commissario Domenico Arcuri aveva garantito per un prezzo calmierato di 50 centesimi più Iva. Diverse le problematiche, tra cui il blocco delle consegne da parte degli importatori e le perplessità della grande distribuzione a vendere i dispositivi di protezione a prezzi sconvenienti. Nonostante questo, Ansa ha rivelato che governo e farmacie avrebbero superato questi ostacoli iniziali e sarebbero sul punto di siglare una nuova intesa: 10 milioni di mascherine alle farmacie, messe in vendita comunque al prezzo calmierato di 50 centesimi più Iva.