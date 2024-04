Le dimensioni della sede



Dove si trova la sede della Juventus?

La sede della Juventus, nota come "", si trova a Torino, Italia. Il motivo dietro questo nome è legato all'area in cui è stata costruita . Il progetto è stato redatto dallo Studio Rolla e dal team dello Studio Sintecna di Torino, diretto dal Prof. Paolo Napoli. L'impresa responsabile della sua realizzazione è stata la Pessina Costruzioni S.p.A. di Milano.I lavori sono iniziati nel 2013 con l'acquisizione dell'area e sono proseguiti nel 2015 con la progettazione. Dopo due anni di lavoro, nel 2017, il progetto è stato completato.La struttura ospita uffici, spazi open space e sale riunioni dedicate agli anni dei titoli conquistati dalla Juventus, consentendo a circa 300 dipendenti e dirigenti di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale, coprendo tutte le aree del club., con una vista verso est sull'Allianz Stadium e verso ovest sui campi dell'adiacente JTC Continassa. Inaugurato il 17 luglio 2017, questo headquarters sostituisce la precedente sede in Corso Galileo Ferraris.La struttura è il risultato di un magnifico lavoro di ristrutturazione di una storica cascina del XVIII secolo chiamata "La Continassa". Questo intervento ha permesso di preservare la parte nobile della cascina e di mantenere lo stile architettonico di pregio.