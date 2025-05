Dove sarà trasmesso il Mondiale per Club?

Dove vedere le partite del Mondiale per Club

Ilè pronto ad iniziare, appuntamento al 14 giugno quando ci sarà l'esordio ufficiale della competizione organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti. La finale si terrà il 13 luglio. Si sfideranno 32 club provenienti da tutto il mondo, divisi in 8 gruppi da quattro squadre. Due italiane parteciperanno, ovveroMa dove sarà possibile seguire il Mondiale per Club?Il Mondiale per Club sarà trasmesso da DAZN che ha i diritti di tutte e 63 le partite che si disputeranno. Per questo torneo, DAZN ha deciso di trasmettere le partite gratis, senza quindi bisogno di pagare l'abbonamento. Per guardare il Mondiale per Club quindi basterà registrarsi alla piattaforma. Inoltre, per l'Italia, anche Mediaset avrà la co-esclusiva dell'evento ma non trasmetterà tutte le partite bensì una al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Le partite della Juventus al Mondiale per Club: dove vederle