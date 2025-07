Dove può giocare Perin? Due possibili piste, i dettagli

Getty Images

è in uscita dalla Juventus dopo quattro stagioni. Il portiere chiede più spazio e con la titolarità bloccata damanifestato volontà di giocarsi le sue carte in un nuovo club. Perin ha difeso la porta bianconera 9 volte nell'ultima stagione: dopo un primo periodo di alternanza con Di Gregorio, il numero 29 è diventato titolare fisso, lasciando quasi sempre Perin in panchina.Il portiere di Latina, dunque, valuta una nuova meta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono ilche, in particolare, hanno mostrato interesse. Da una parte la squadra di Fabregas si è già rinforzata con diversi colpi in prospettiva, perciò potrebbe puntare su un giocatore più esperto proprio per aiutare i più giovani, oltre ad affidare la porta a

Il Bologna sta continuando il mercato soprattutto in ottica ritorni, come con. Insomma, Perin lascerebbe la Juve per diventare il primo portiere di un club di livello, dunque le prossime settimane potrebbero essere importanti per il suo futuro.