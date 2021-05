"Sono stati anni bellissimi, sono pronto per una nuova sfida". Così Fabio Paratici ha lasciato la Juventus dopo 11 anni e 19 trofei, vincendo tutto quello che c'era da vincere in bianconero. La Juventus dovrebbe sostituirlo con Federico Cherubini che finora gli ha fatto da braccio destro, ma da dove ripartirà Paratici? Qualche mese fa ci aveva pensato la Roma che nel frattempo ha preso Tiago Pinto, ma non è escluso che la società giallorossa possa decidere di affiancargli un dirigente italiano; l'altra pista è quella che porta all'esterno, in Inghilterra, verso il Manchester United.