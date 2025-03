Dove può andare Massimiliano Allegri? Le ultime

Getty e Calciomercato.com

Massimilianoè ancora in attesa di una nuova panchina dopo l’addio burrascoso alla. Il 15 maggio 2024, il tecnico livornese ha chiuso il suo secondo ciclo bianconero con la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, grazie a un gol di Dusan Vlahovic. Tuttavia, gli eventi successivi hanno segnato la rottura definitiva.Secondo Calciomercato.com, il tecnico è stato più volte accostato a diversi club, ma nessuna trattativa è andata a buon fine. Tra le opzioni più discusse c’è stata l’Arabia Saudita: a gennaio sembrava tutto fatto per il suo approdo all’Al-Ahli con un contratto da 50 milioni di euro in due anni, ma il club ha poi deciso di confermare Matthias Jaissle.

Nonostante nuove sirene arabe, il suo mentore Giovanni Galeone ha escluso un trasferimento in Saudi Pro League, suggerendo invece un possibile ritorno in Serie A. Una delle ipotesi più accreditate è la Roma, dove Claudio Ranieri, destinato a un ruolo dirigenziale, potrebbe spingere per l’arrivo di Allegri. Tuttavia, l’ingaggio elevato del tecnico, pari a 7 milioni netti nell’ultimo anno alla Juve, rappresenta un ostacolo per il club giallorosso.