Dove può andare Douglas Luiz? Per ora solo 2 squadre sulle sue tracce

Simone Arveda

Voglia di risposte

Premier nel destino

L’idea dello scambio

Loè stato istintivo, figlio più dell’emozione che della logica. Manon si è arreso al destino: lo sta sfidando. E cerca riscatto. Perché questa avventura alla Juventus l’aveva immaginata diversa, più ricca di significato e continuità. Nulla di quanto accaduto, invece, rientrava nei suoi peggiori incubi.Tra infortuni, occasioni centellinate, una forma fisica sempre discussa – ma mai da lui ammessa – e un rapporto diseguale con, il centrocampista brasiliano non è mai riuscito a diventare un riferimento per la squadra., battendo la concorrenza di mezza Premier League, incluso quelche lo aveva lasciato partire all’inizio della sua avventura inglese.Da qui ripartirà, probabilmente già da giugno.Capire quanto margine potrà avere nella Juventus del futuro. Chi sarà l’allenatore? Che spazio gli sarà concesso? Che tipo di squadra si costruirà? Dubbi leciti, ma che in questo momento non possono trovare risposte definitive. Il club proverà a fornire qualche indicazione nelle prossime settimane, ma certezze non ne arriveranno in tempi brevi.Il giocatore, dal canto suo, non ha posto condizioni impossibili: non pretende la Luna, ma chiede ciò che gli è mancato di più in questa stagione complicata.Che il futuro sia ancora bianconero (ipotesi difficile) o si colori di nuove sfumature (più probabile), ainteressa relativamente: l'importante è tornare protagonista. Vorrebbe restare in orbita Champions League, in un club competitivo, mantenendo però il contratto da 5 milioni netti a stagione siglato a Torino – un dettaglio non trascurabile, che complica non poco un eventuale addio a titolo definitivo. Ma se c’è un mercato pronto ad accogliere profili come il suo, è la. In Inghilterra ha lasciato un’impronta importante, che ancora oggi riecheggia nei corridoi delle big.In pole sembrano esserci i Magpies, anche per una questione strategica: da tempo si parla di un possibile scambio che porterebbe. La Juventus, però, dovrebbe aggiungere un conguaglio economico per arrivare all’ex Milan. Il Nottingham, dal canto suo, è pronto a offrirgli quella centralità nel progetto tecnico che Douglas cerca da mesi: sarebbe un trasferimento più in linea con le sue aspettative personali, oltre che con le richieste avanzate dal suo entourage.Il nodo, però, resta tutto da sciogliere. Le settimane scorrono, il tempo c’è.. Toccherà resistere ancora un po’. Poi, forse, alzare la cornetta. E rispondere a una chiamata nuova.