Il mercato di gennaio è alle porte, il 4 del mese inizieranno ufficialmente le trattative e Fabio Paratici è già al lavoro in cerca di occasioni da cogliere al volo. Difficilmente, secondo Sky Sport, la Juve interverrà a centrocampo nel prossimo mese nonostante la speranza di riportare Pogba a Torino che rimane comunque viva per la prossima estate; l'unico reparto che potrebbe essere rinforzato nel mercato di riparazione è l'attacco, per consegnare a Pirlo un vice Morata.