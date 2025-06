Dove giocherà Kostic nella Juventus di Tudor?

Getty Images



Ci sarà Kostic al Mondiale per Club?

Dove può giocare Kostic con Tudor?

Filip ha fatto ritorno alla Juventus . Un prestito di un anno al Fenerbache dopo che Thiagogli aveva comunicato non rientrasse nei piani della sua squadra. Ora però senza Thiago la situazione può cambiare. Filip infatti complice la conclusione del suo prestito ha fatto rientro a Torino ed alla Juventus. Ha sostenuto il primo allenamento del suo percorso bis alla Juventus e si prepara per essere tra i convocati alAd annunciarlo era stato lo stesso giocatore serbo: vestirà la maglia bianconera nel corso della competizione che si giocherà a breve negli Stati Uniti e poi verrà valutato il suo futuro. Tuttavia ci si interroga per capire dove potrà giocare l'esterno serbo nella squadra allenata da Igor Tudor.Il giocatore infatti ha sempre fatto della duttilità una delle sue principali caratteristiche e così è stato anche agli ordini di Jose Mourinho. Ma con Tudor? Nel 3-4-2-1 sarebbe ideale nel ruolo di esterno a centrocampo, quello che in stagione abbiamo visto ricoprire da Andrea Cambiaso o dal jolly tuttofare Weston McKennie. Da non escludere però possa essere riadattato ad altri ruoli. La Juventus intanto lo riporta alla Continassa e Tudor farà le sue valutazioni.





