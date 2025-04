Dove giocherà De Bruyne? C'è un'offerta concreta

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i Chicago Fire hanno fatto un primo passo concreto per provare a ingaggiare Kevin De Bruyne a parametro zero. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Manchester City, sta valutando con attenzione tutte le opzioni disponibili per il proprio futuro, ma l’interesse del club della Major League Soccer si fa sempre più serio.La franchigia di Chicago avrebbe presentato a De Bruyne un progetto specifico e strutturato, pensato per convincerlo non solo sotto l’aspetto economico, ma anche tecnico e personale. L’idea è quella di renderlo il volto principale del club e della MLS, affidandogli un ruolo da protagonista assoluto in un campionato in costante crescita.

Al momento non si parla ancora di un accordo chiuso, ma i contatti sono vivi e il "deal is on", come riferito. De Bruyne, 33 anni, valuterà nei prossimi giorni le varie proposte, comprese eventuali offerte dal Medio Oriente. Tuttavia, la pista americana appare sempre più concreta. Un trasferimento in MLS segnerebbe un momento storico per il calcio statunitense e per i Chicago Fire, pronti a scommettere sul talento e sull’esperienza di uno dei migliori centrocampisti dell’ultima generazione.