Dove gioca la Juventus Next Gen?

La Juventus Next Gen avrà uno stadio di proprietà?

La Juventus Next Gen ha mai giocato all'Allianz Stadium?

Juventus Next Gen-Mantova (27 novembre 2022, Serie C)

Juventus Next Gen-Vicenza (2 marzo 2023, finale d'andata Coppa Italia Serie C)

In seguito alla reintroduzione delle squadre riserve all'interno del sistema calcio italiano, il 3 agosto 2018, laha annunciato la nascita della sua seconda squadra, inizialmente denominata. Dopo essersi iscritta, come da regolamento, al campionato di Serie C - ovvero l'ultimo piano del calcio professionistico italiano - l'Under 23 bianconera si è confermata come solida realtà all'interno della terza divisione italiana mantenendo sempre la categoria e riuscendo, nella stagione 2019/20, a vincere il suo primo titolo: la Coppa Italia di Serie C. A partire dal 26 agosto 2022 la Juventus Under 23 ha cambiato denominazione nell'attuale Juventus Next Gen La Juventus Next Gen non dispone uno stadio di proprietà, di conseguenza disputa le partite ufficiali casalinghe alloTra i piani futuri della Juventus potrebbe esserci anche quello che prevede la costruzione di un secondo stadio di proprietà - oltre all'Allianz Stadium - che possa ospitare le gare interne della Juventus Next Gen, ma anche della Juventus Women. Ad oggi non si registrano sviluppi concreti riguardo a questo tipo di progetto, ma la volontà di allinearsi a quanto fatto dai top club europei come Real Madrid e Barcellona - entrambe dotate di un secondo impianto - potrebbe spingere il club bianconero ad accelerare i tempi in tal senso.La Juventus Next Gen, da quando è stata fondata, ha giocato due partite ufficiali all'Allianz Stadium, ovvero la casa della prima squadra.