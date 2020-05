1









Dove gioca Dejan Kulusevski? L'indicazione sul ruolo a Sarri arriva proprio dalle sue parole a Sky: "De Bruyne? Lui è uno dei top 5 al mondo, però lo guardo tantissimo, è fenomenale, voglio diventare come lui, ma anche più forte. Guardo tanto il calcio, imparo tanto dai calciatori e tanto da lui. Lavoro per questo. Mezz'ala? Sì, l'ho fatto per tutta la vita, quindi penso di poterlo fare e di poter giocare lì.



RUOLO - Più avanti o più indietro? Dipende da come gioca la squadra, a Parma il ruolo giusto per me è questo, all'Atalanta in Primavera invece era di iniziare il gioco e partire da dietro. Ma il mio ruolo perfetto è dietro le punte.



JUVE O INTER - Perché Sarri e non Conte? Uno dei motivi per cui ho scelto la Juve è l'aspetto tattico. Penso di poter fare molto bene alla Juve e il gioco di Sarri l'ho studiato tanto. Il mio giocatore preferito è Eden Hazard, guardavo tutte le partite. Quindi sì, penso che posso fare molto bene con quel gioco.