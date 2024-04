Dove gioca la Juventus Women?

La Juventus Women ha mai giocato all'Allianz Stadium?

Juventus-Lione (2020/21)

Juventus-Chelsea (2021/22)

Juventus-Wolfsburg (2021/22)

Juventus- Servette (2021/22)

Juventus-Lione (2021/22)

Juventus-Lione (2022/23)

Juventus-Arsenal (2022/23)

Juventus-Zurigo (2022/23)

In quali stadi ha giocato la Juventus Women?

Juventus Training Center di Vinovo

Stadio Silvio Piola di Novara

Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria

Allianz Stadium di Torino

Stadio La Marmora-Pozzo di Biella

Nell'estate del 2017 è nata la, ovvero la prima squadra femminile del club bianconero, che milita dalla stagione 2017/18 nel campionato di Serie A, dopo aver rilevato il titolo sportivo del Cuneo. In soli sei anni di storia, la Juventus Women ha conquistato ben 12 trofei nazionali: nel dettaglio 5 Scudetti, 4 Supercoppe italiane e 3 Coppe Italia. A partire dalla stagione 2018/19 la formazione zebrata è diventata cliente abituale anche della Women's Champions League, dove il miglior risultato sin qui raggiunto sono i quarti di finale nell'edizione 2021/22.La Juventus Women ha giocato le proprie partite casalinghe allo Juventus Training Center di Vinovo dal 2017 sino al termine della stagione 2022/23. A partire dall'annata sportiva 2023/24, le bianconere hanno traslocato e l'impianto che ospita i match interni della formazione zebrata è loLa Juventus Women, però, ha avuto l'opportunità di scendere in campo davanti al pubblico dell'Allianz Stadium, dove abitualmente gioca la prima squadra. Le bianconere hanno infatti disputato otto partite complessive della Women's Champions League sul palcoscenico che ospita le gare interne della squadra allenata da Massimiliano Allegri.Come detto, la Juventus Women ha disputato la maggior parte delle proprie partite casalinghe al JTC di Vinovo, e dall'estate 2023 ha traslocato al La Marmora-Pozzo di Biella. Oltre ad aver giocato qualche partita di Champions all'Allianz Stadium, in ambito europeo la squadra bianconera ha collezionato gare ufficiali anche in altri stadi del territorio piemontese. Di seguito l'elenco completo: