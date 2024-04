Dove gioca la Juventus Primavera?

La storia dell'Allianz Training Center

Allianz Training Center: la struttura

Il campo 'Ale&Ricky', dedicato alla memoria di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, in erba sintetica e tribuna coperta da 200 posti (pee un totale di 498 se si considerano anche in posti in piedi), riservato alle partite casalinghe delle squadre Under-19, 17, 16 e 15 e, in precedenza, della Juventus Women nel periodo 2017-2023, oltre agli allenamenti delle Under bianconere ed eventi destinati a giovanili e scuole calcio;

Un campo in erba naturale e tribuna coperta da 400 posti

Cinque campi in erba naturale, di cui due, dove si allenano la Juventus Women e la Next Gen, dotati di prato riscaldato

Un altro campo in erba sintetica

Un campo da calcio di dimensione ridotta, con copertura pressostatica mobile, utilizzato in caso di freddo e maltempo

Una piscina, che permette il nuoto controcorrente e l'idromassaggio

Un centro di fisioterapia

Una palestra di riscaldamento e muscolazione

Calcio tennis

Otto spogliatoi per agonismo (uno a testa per Women e Under-23, e i restanti sei per le squadre del settore giovanile)

Due magazzini.

La, ovvero l'Under 19, è il livello più alto della piramide calcistica che compone il settore giovanile della bianconero. Una volta concluso il proprio percorso in Primavera, la maggior parte dei giocatori è pronta per perfezionare il proverbiale salto nel mondo dei professionisti. Sono diversi, infatti, i giocatori che partiti dal vivaio zebrato si sono affermati con maglia della Primavera prima di guadagnarsi un posto in prima squadra.La Juventus Primavera disputa i suoi match casalinghi in Serie A, Coppa Italia e Youth League presso il campo 'Ale & Ricky', situato all'interno dell', ovvero la casa del vivaio bianconero.L'Allianz Training Center di Vinovo, precedentemente conosciuto come Juventus Training Center, è il centro sportivo riservato al settore giovanile bianconero, nonchè sede degli allenamenti della Juventus Next Gen e della Juventus Women. Inaugurato il 15 luglio 2006, è stato soprattutto il centro sportivo della prima squadra fino al 2018, prima del passaggio alla Continassa. Dal 28 marzo 2024 ha assunto ufficialmente il nuovo nome di Allianz Training Center.All'interno dell'Allianz Training Center ci sono otto campi da gioco regolamentari: