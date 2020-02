Torna in campo nel weekend la Primavera bianconera guidata dal tecnico Lamberto Zauli. Dopo lo stop in campionato con in casa del Cagliari e il pari nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, a Vinovo va in scena Juventus-Inter. La gara inizierà alle ore 13 e sarà visibile su due canali: Sportitalia (60 del digitale terrestre) in chiaro e JuventusTV via abbonamento. Per la diretta testuale, video e ultime dal campo, seguite IlBianconero.com.