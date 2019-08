Quando si gioca la Supercoppa Italiana? La domanda dell'estate, giacché in estate proprio non si è vista. Come spesso è capitato, specialmente nell'ultimo periodo, la prima partita dell'anno sarà nel periodo natalizio. Dalla Lega Serie A arrivano un po' di informazioni: Juve contro Lazio, campioni d'Italia contro i campioni della Coppa Italia, si sfideranno molto probabilmente a cavallo della terza settimana di dicembre, poco prima delle festività di Natale (il campionato si fermerà quest'anno durante le feste), al limite a gennaio 2020. L'ipotesi è che si possa disputare il 22 dicembre in Arabia Saudita, dunque di domenica, per poi partire ufficialmente con la pausa.