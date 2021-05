Fabio Paratici non è più il direttore sportivo della Juventus. Dopo l'annuncio dell'addio a fine contratto arrivato ieri, è partito il toto-nomi in seno al club bianconero per la sua successione. Con quella promozione del fedele Cherubini che sembra sempre più nitida. Ma adesso val la pena chiedersi anche quale sarà il futuro proprio di Paratici: dove andrà dopo la Juve?

SCRIVE TUTTOSPORT - "Paratici prende in considerazione le offerte dall’Inghilterra, dove gode sempre di discreta popolarità: lo cerca il Tottenham (che cerca anche Antonio Conte) per offrirgli un progetto di rilancio sportivo del club. Adesso prevale la stanchezza, ma il richiamo della Premier è un tonico potente".