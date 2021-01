1









Inter-Juve, LA partita. Quella, la più importante. Il derby d'Italia, lo scontro diretto per lo scudetto. Da anni. Domenica sera tutti gli occhi saranno puntati su San Siro, dove Antonio Conte sfiderà quei colori di cui è stato prima capitano in campo e poi allenatore in panchina. Dall'altra parte ci sarà Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juve di Conte ed ex compagno di squadra di Arturo Vidal, anche lui in nerazzurro e probabile titolare per la sfida di domani. Quest'anno Pirlo proverà a inseguire il decimo scudetto di fila, una striscia vincente iniziata nella stagione 2011-12 quando in panchina c'era proprio Antonio Conte. Ma dove stavano i giocatori della Juve attuale quando Conte vinceva il primo dei nove scudetti consecutivi bianconeri?



